Die Metro zieht sich aus Indien zurück. Der Verkauf der Handelsmärkte und des lokalen Immobilienportfolios bringt jedoch weniger als erwartet. Hornbach stemmt sich gegen die Kaufzurückhaltung und die galoppierende Inflation. Doch unter dem Strich verliert man fast ein Drittel des Gewinns im Vergleich zum Vorjahr. Die Erwartungen an Micron Technology waren nicht hoch. Der Speicherchiphersteller enttäuschte dennoch nachbörslich.Die Bullen setzen sich am Donnerstagmorgen im asiatischen Aktienhandel durch. Nahezu alle Benchmarks in der Region können steigen ...

