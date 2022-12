ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui anlässlich einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Sell" mit einem Kursziel von 99 Pence belassen. Angesichts der Rezession in Europa dürften die Anleger erst eine deutliche Kurssteigerung sehen wollen, um wieder in die Aktie des Touristikkonzerns zu investieren, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass ein Aufschlag von mindestens 35 Prozent auf den heutigen Aktienkurs dafür nötig sei./edh/gl



ISIN: DE000TUAG000

