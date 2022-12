EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Noratis AG: Joachim von Bredow übernimmt Aufsichtsratsvorsitz Eschborn, 22. Dezember 2022. Der Aufsichtsrat des Eschborner Bestandsentwicklers Noratis AG wechselt zum 1. Januar 2023 seinen Vorsitz: Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Joachim von Bredow ist zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Joachim von Bredow ist Geschäftsführer der Immobiliengesellschaften der Familie Merz, die mit rund 49 Prozent Anker-Aktionär der Noratis AG ist. Als Nachfolger von Dr. Henning Schröer in dieser Funktion, übernimmt von Bredow nun auch den Vorsitz des Aufsichtsrats der Noratis AG. "Wir danken Herrn Dr. Schröer für seine bisherige Arbeit und freuen uns, dass er der Noratis AG mit seiner Expertise weiterhin als Aufsichtsratsmitglied erhalten bleibt", erklärt Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG. Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats neben Dr. Schröer sind Michael Nick, Christoph Scholl und Dr. Florian Stetter, der als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender fungiert. "Nach meiner Berufung in den Aufsichtsrat der Noratis AG freue ich mich, als Vertreter des Anker-Aktionärs Merz, jetzt den Vorsitz übernehmen zu dürfen. Gemeinsam mit meinen Aufsichtsratskollegen werden wir weiterhin mit unserem Know-how den Vorstand in der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft unterstützen", betont Joachim von Bredow. Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner: Noratis AG

Florence-Anne Kälble, Kommunikationsmanagerin

+49 (0) 69-170 77 68 20

presse@noratis.de Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

