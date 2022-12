Geheimtipp & Kurz-Vorstellung: Nächste Kursrakete an der Startrampe! Kritische Metalle für die USA - diese Firma will Sie erschließen!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

von der Autokarosserie bis zum Mobiltelefon - Metalle und ihre Erze sind wichtige Rohstoffe für zahlreiche Produkte. Bevor sie aber von der Industrie verarbeitet werden können, müssen Eisen, Aluminium und Kupfer, aber auch Gold, Seltene Erden oder Tantal erst einmal aus der Erde gefördert und zum Verarbeitungsort verkauft und transportiert werden.

Kaum ein Land auf der Welt ist noch in der Lage, seinen Bedarf an diesen mineralischen Rohstoffen selbst zu decken. Manche Nationen wiederum sind als ausgesprochene Rohstoffproduzenten und -lieferanten bekannt, die den Weltmarkt mit bestimmten Metallen versorgen.

China unangefochten auf Platz Eins

Spitzenreiter im internationalen Vergleich ist, welch Überraschung, China: In beiden erfassten Produktionsbereichen, dem Bergbau und der Raffinade Produktion, liegt das Land unangefochten auf Platz Eins. Unter Raffinade Produktion fallen Rohstoffe, die erst durch Weiterverarbeitung anderer Rohstoffe gewonnen werden, wie zum Beispiel Stahl und Zement. Aber auch durch Recyclingmaßnahmen zurückgewonnene Metalle wie Kupfer und Seltene Erden aus Elektrogeräten gehören in diesen Bereich.

Bekannt und berüchtigt ist China wegen seiner annähernden Monopolstellung bei den sogenannten kritischen Metallen.

Man könnte meinen China führe einen heimlichen Krieg gegen Amerika. Nennen wir es "Ressourcenkrieg"!

Den Begriff "kritische Mineralien" haben Sie sicherlich schon mal irgendwo gelesen oder gehört.

Kritische Mineralien im Sinne der Definition der US-Regierung sind Mineralien, die "für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit unerlässlich und anfällig für Störungen der Lieferkette sind"!

Kritische Mineralien sind die Bausteine für die heutigen Technologien und finden sich in fast jedem mobilen Gerät, Kommunikation und GPS, Computern, Fernsehern, Waffensystemen, Batterien, Magneten, Elektrofahrzeugen und unzähligen anderen Anwendungen.

Die Abhängigkeit der USA von China für diese sauberen Energiemetalle könnte die militärische Verteidigung der USA ernsthaft gefährden!

Deshalb möchten wir Ihnen heute kurz vor Weihnachten mit US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) ein Bergbauunternehmen vorstellen, dessen Ziel es ist, US-Quellen für kritische Metalle zu erschließen. Wir glauben diese Aktie hat mächtig Potential!

Fokussiert auf US-Projekte und Versorgungssicherheit

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die US-Versorgung mit kritischen Metallen und Seltenerdelementen in Zukunft sichern werden, die für die Förderung der Wirtschaft des neuen Zeitalters und der nationalen Sicherheit unerlässlich sind.

Zu den Projekten von U.S Critical Metals gehören das Lithiumkonzessionsgebiet Clayton Ridge in Nevada, das Kobaltkonzessionsgebiet Haynes in Idaho, das Seltenerdprojekt Lemhi Pass in Idaho und das Seltenerdprojekt Sheep Creek in Montana.

Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die wichtigsten Projekte:

Das Lithiumprojekt Clayton Ridge in Nevada

Die sedimenthaltige Lithium-Lagerstätte Clayton Ridge befindet sich im Süden von Nevada an der Ostflanke des Clayton Valley im Esmeralda County, einem großen, tief liegenden Becken, indem sich das einzige produzierende Lithium-Projekt in den USA (Albermarle) sowie mehrere wichtige Lithium-Explorations- und Erschließungsprojekte befinden.

Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 20 km westlich vom Highway 95, einem regionalen Bergbauzentrum.

Der Zugang zum Konzessionsgebiet ist gut und sowohl die Exploration als auch die Ausbeutung könnten das ganze Jahr über durchgeführt werden.

Das Projekt besteht aus zusammenhängenden 180 Claims oder etwa 3.600 Acres.

Lithium wurde bisher in potenziell wirtschaftlichen Konzentrationen in drei Arten von Lagerstätten identifiziert: Pegmatite, kontinentale Solen und Tone.

Projektübersicht Seltenerdprojekt Sheep Creek

Das Seltenerdprojekt Sheep Creek liegt im Ravalli County im Südwesten von Montana. Sheep Creek erstreckt sich über 54 Erzgang-Claims, die einem Gesamtlandpaket von etwa 1.050 Acres entsprechen. Die Ansprüche befinden sich auf Mehrfachnutzungsflächen, die vom US Forest Service verwaltet werden.

Die von Materials Corp. durchgeführten und Ende 2021 durchgeführten Explorationsaktivitäten haben mehr als 50 Karbonatit Gänge im Explorationsgebiet Sheep Creek identifiziert. Zuletzt wurden auch die hochgradigen Ergebnisse des Herbstbohrprogrammes veröffentlicht. Worauf wir aber in unser baldigen, ausführlichen Neuvorstellung eingehen werden und sie daher nur verlinkt haben.

Projektübersicht Seltenerdprojekt Lemhi Pass

Das Projekt Lemhi Pass befindet sich im Lemhi County im zentralen Osten von Idaho und besteht aus 10 Erzgang-Claims mit einer Fläche von etwa 200 Acres.

Das Landpaket befindet sich neben mehreren anderen Explorern in einem Gebiet, von dem bekannt ist, dass es eine Seltenerdmineralisierung beherbergt. Die ersten Probenergebnisse rechtfertigen weitere Explorationsarbeiten für Seltene Erden, und das Unternehmen wird die verschiedenen technischen Aspekte der historischen Ergebnisse untersuchen, um weitere Explorationspläne festzulegen.

Projektübersicht Kobaltkonzessionsgebiet Haynes

Das Kobaltprojekt Haynes befindet sich im Blackbird Mining District des Kobaltgürtels Idaho im Lemhi County, Idaho, USA, etwa 32 km südwestlich von Salmon (Idaho) und nur 1,93 km östlich der historischen Blackbird Mine.

Der Kobaltgürtel Idaho beherbergt zahlreiche historische Kobalt-Kupfer-Prospektionsgebiete und -Minen sowie Glencores Blackbird-Mine und Jervois Globals Kobaltbetrieb Idaho.

Das Konzessionsgebiet besteht derzeit aus 23 zusammenhängenden, nicht patentierten Erzgangschürfrechten, die sich über eine Fläche von etwa192 ha erstrecken.

Das Anwesen kann über gut gepflegte Schotterstraßen erreicht werden.

Unser Fazit: Zeit für eine Neubewertung der Aktie

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) bietet seinen Anlegern ein vielfältiges Portfolio einzigartiger Projekte, die sich ausschließlich auf die USA konzentrieren.

Der Markt bewertet die Aktie von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) derzeit mit nur rund 9 Millionen US-$!

Dem gegenüber steht ein Kassenstand von rund 4.4 Millionen US-$!

Sie sehen das Unternehmen ist gut positioniert, um die wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsinteressen der USA mit voranzutreiben.

Denn das US-Verteidigungsministerium läutet seit Jahren die Warnglocke für kritische Mineralien!

Bereits 2013 gab Brigadegeneral John Adams einen Weckruf zum nationalen Sicherheitsrisiko ab, das durch die Schwachstellen kritischer Mineralien in der Lieferkette verursacht wird, die vom Militär verwendet werden.

Anfang 2022 berief sich Präsident Biden auf den Defense Production Act, um den heimischen Bergbau zu finanzieren.

Er sagte:

"Kritische Mineralien liefern die Bausteine für viele moderne Technologien und sind für unsere nationale Sicherheit und unseren wirtschaftlichen Wohlstand unerlässlich."

Aus diesem Grund stellt der U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act 1,6 Milliarden US-Dollar für kritische Mineralien bereit, die Hälfte für die Entwicklung von Seltenen Erden vorgesehen.

Ein Unternehmen wie US Critical Metals, welches ausschließlich in den USA operativ tätig ist kann die Förderungen aus diesem Topf in Anspruch nehmen, was ein immenser Vorteil ist!

Daher glauben wir, dass Explorationsunternehmen wie US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) zukünftig Millionen an staatlichen Mitteln erhalten könnten, da die USA verzweifelt versuchen, ihre heimischen Ressourcen zu sichern.

Laut Firmenpräsentation hält das Management über 40% der ausgegebenen und ausstehende Stammaktien! Von denen wird sich so schnell keiner von seinen Anteilen trennen, da können Sie sich sein!

Sie sehen, eine Investition in US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) hat definitiv das Potenzial für hohe Erträge! Los geht's!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

