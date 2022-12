General Mills (WKN: 853862) hat kürzlich Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Überraschenderweise ging die Aktie infolgedessen in den Korrekturmodus über. Eigentlich sind wir bislang gewohnt gewesen, dass die Anteilsscheine des Lebensmittelkonzerns jeweils gestiegen sind. Das ist neu. Aber was sind die Gründe dafür, dass General Mills mit den Quartalszahlen enttäuscht hat? Sehen wir uns das ein wenig näher an. General Mills: Darum sind die Quartalszahlen schlechter Wenn wir uns die Aktie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...