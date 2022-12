News von Trading-Treff.de DAX mit Schwung über 14000 Punkte und auch heute stärker. Ist die Wall Street schon in Weihnachtsstimmung? Trading-Ideen am 22.12.2022 DAX orientiert sich an Oberseite Das Monatstief im DAX war für eine starke Umkehr gut, kann man zumindest im Nachgang attestieren. Die Oberseite wird daher nun wieder spannender. Gestern sprachen wir in der Morgenanalyse am 21.12.2022 auch schon über die Relevanz der 14.000er-Region und Psycho-Marke, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...