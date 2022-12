Nachdem die BioNTech Aktie in den letzten Tagen am starken charttechnischen Widerstandsbereich um 189 Dollar nach unten abgeprallt war, kam es zu ein paar schwachen Tagen. Am Dienstag allerdings drehte der Aktienkurs des Mainzer Biotech-Unternehmens etwas unterhalb der 20-Tage-Linie wieder nach oben ab. Eine klassische Konsolidierung also, der sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...