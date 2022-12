Nach einem starken Mittwoch soll der Dax auch am heutigen Donnerstag wieder zulegen können. Startet jetzt also doch noch die ersehnte Jahresendrally? Zudem stehen noch wichtige Daten heute an. Der Dax wird am Donnerstag rund 0,2 Prozent höher starten bei über 14.100 Punkten. Damit setzt er den Erholungskurs vom Vortag fort. Am Mittwoch hatte der Dax 1,5 Prozent auf 14.097 Punkte zugelegt. Konjunkturumfragen und ein unerwarteter Boom im Sportartikel-Sektor ...

