Nach drei Tagen Korrektur ist die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) am Mittwoch wieder um über +3% auf 178,15 US$ hochgeschnellt. Hintergrund: Die ersten Impfdosen des deutschen Herstellers sollen vor kurzem in China eingetroffen sein. Ist die umfängliche Zulassung für den Milliardenmarkt nur noch eine Frage der Zeit? Das Mainzer Pharma-Unternehmen BioNTech ist weltweit bekannt geworden durch seinen hochwirksamen Covid-19-Impfstoff namens Comirnaty auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...