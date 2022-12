Adidas-Strategie für ausschüttungsorientierte Anleger

Adidas-Aktionäre (DE000A1EWWW0) hatten im ausgehenden Jahr einen durchwachsenen Newsflow zu verkraften: Rückzug aus Russland, schwächelnde Nachfrage aus China, beim Wettbewerber Puma wurde der Vorstand gemopst, die Kooperation mit Ye (aka Kanye West) wurde nach dessen antisemitischen Statements überstürzt aufgelöst, was immerhin in Umsatz / Nettoertrag nach Schätzungen der SG eine Lücke von 1,2 Mrd. / 400 Mio. Euro hinterlässt, die das Management im nächsten Jahr aufzuholen gedenkt und schließlich eine kontrovers diskutierte Fußball-WM in Katar, die man als Haupt- und Ballsponsor sowie Ausstatter des Gewinnerteams begleitete. Während die Aktie des Branchenprimus Nike in den vergangenen 12 Monaten ein Drittel an Wert einbüßte, sind es bei Adidas über 50 Prozent. Im aktuellen Kurs von knapp 120 Euro dürfte allerdings schon viel Negatives enthalten sein und die 2024er Fußball-EM und Olympiade stehen vor der Tür - wer grundsätzlich einen längerfristigen Anlagehorizont hat, kann mit komfortablen Sicherheitspuffer auf die Weltmarke setzen und regelmäßiges Kuponeinkommen erzielen.

Memory-Express-Zertifikat mit 11 Prozent p.a. Kupon (max. Dezember 2027)

Die Tilgungsschwelle des Memory-Express-Zertifikats der Erste Group mit der ISN AT0000A320X6 wird auf den Schlusskurs des 29.12.22 festgesetzt, die Memory-Barriere bei 65 Prozent (= Sicherheitspuffer 35 Prozent). Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 120 Euro wären dies 78 Euro - so tief notierte die Aktie zuletzt Ende 2015. Sollte der Aktienkurs am ersten jährlichen Bewertungstag (21.12.23) auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle liegen, wird das Zertifikat vorzeitig fällig und Anleger erhalten den Nominalwert (1.000 Euro) zuzüglich Express-Kupon (11 Prozent) ausgezahlt. Bei einem Aktienkurs unterhalb der Tilgungsschwelle, aber oberhalb der Barriere, erhalten Anleger nur den Kupon von 11 Prozent und die Laufzeit verlängert sich zumindest bis zum nächsten Bewertungstag. Bei Aktienkursen unterhalb der Barriere entfällt der Kupon zunächst; er wird jedoch erinnert und kann später nachgeholt werden, wenn die Bedingungen dafür wieder erfüllt sind. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, wird am finalen Bewertungstag (23.12.27) nur noch die Barriere betrachtet: Solange sie nicht unterschritten wird, erzielen Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.000 plus eventuell ausgefallene Kupons. Sollte die Aktie jedoch unter der Barriere schließen, erhalten Anleger die Lieferung von Aktien gemäß Bezugsverhältnis (=1.000 Euro / Tilgungsschwelle, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Das Memory-Express-Zertifikat eignet sich grundsätzlich als defensive Alternative zum Direktinvestment für einkommensorientierte Anleger, die mit Sicherheitspuffer von einer Seitwärtsbewegung der Adidas-Aktie und deren Volatilität mit interessanten Kuponzahlungen profitieren möchten.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de