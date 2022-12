Wie die Bundesstatistiker heute morgen meldeten, legte dieser Index zwar im 3. Quartal 2022 um 4,9 % zu gegenüber dem Vorjahreszeitraum, reichte damit aber bei weitem nicht mehr an die Preiszuwächse in den Vorquartalen heran: Im 2. Jahresviertel waren es +9,7 % und vom 2. Quartal 2021 bis zum 1. Jahresviertel 2022 sogar weitaus mehr als 10 %. Überdurchschnittliche Preissteigerungen gab es im 3. Quartal 2022 trotzdem, und zwar in dünn besiedelten ländlichen Kreisen, wo sich z. B. Ein- und Zweifamilienhäuser um 7,8 % im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum verteuerten.



