Volkswagen-Aktionäre durften sich am Montag über eine stattliche Dividende in Höhe von 19,06 Euro je Aktie freuen. Dem Abschlag trugen jüngst einige Experten Rechnung und reduzierten ihre Kursziele. Den Anfang machte Warburg-Analyst Mustafa Hidir.Hidir kürzte sein Ziel von 230 auf 210 Euro und orientierte sich damit an der Sonderdividende. Die Kaufempfehlung bestätigte der Analyst. Jedoch erwartet er, dass sich die Situation der letzten Jahre mit vorteilhaften Preiseffekten, 2023 allmählich lege. ...

