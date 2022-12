Das Ultimatum der Bundesregierung läuft, jetzt ist Eile angesagt. Schon in zwei bis drei Wochen wollen die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann alle 18 defekten Puma-Schützenpanzer instand setzen. Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich fester.Die Schadensanalyse der Puma-Panzer läuft bereits seit dem gestrigen Mittwoch. Ein Teil der Panzer wird am Rheinmetall-Standort Unterlüß in Niedersachsen untersucht, zudem sei fachkundiges Personal von KMW und Rheinmetall an die Bundeswehr-Standorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...