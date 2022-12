HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Allgeier von 55 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Wolf passte seine Schätzungen an die am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne präzisierten Jahresziele sowie den erstmaligen Ausblick auf 2023 an. Letzterer spiegele eine gewisse Vorsicht des IT- und Personaldienstleisters wider, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A2GS633