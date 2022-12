Highflyer 2023! Mit "Insider-Wissen" profitieren…

https://www.datacenter-insider.de

Nicht nur, dass Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* zuletzt offiziell den ersten renommierten Großkunden geangelt hat, noch viel wichtiger ist, dass man im Zuge einer Pilotphase die Konkurrenz ausstechen konnte:

Cybeats Announces New Commercial Agreement with Fortune 500 Industrial Technology Company

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* unterzeichnete mit einem global agierenden Industrietechnologieunternehmen (über 50 Milliarden USD Börsenwert) einen Vertrag über die Verwendung seiner SBOM-Management-Plattform. Das dem Vertrag vorausgegangene Pilotprojekt begann vor einigen Monaten mit der Evaluierung mehrerer Lösungen von Konkurrenten und endete nun schließlich damit, dass Cybeats SBOM-Studio den Auftrag erhielt.

Sie werden auch gleich erfahren, dass Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* noch weitere ähnlich große Fische am Haken hat, aber zuerst sollten Sie sich fragen, warum Cassie Crossley, Product Security Officer von Schneider Electric, in einem Fach-Webinar von Cybeats über den Einsatz und die Vorteile von"SBOM" spricht.

Schneider Electric SE ist ein börsennotierter Elektrotechnikkonzern, der in den Gebieten elektrische Energieverteilung und industrielle Automation tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rueil-Malmaison bei Paris und ist in ca. 115 Ländern vertreten. Der Gesamtumsatz von Schneider betrug 2021 fast 29 Mrd. EUR.

Nur um das Ganze in Relation zu setzen und besser einordnen zu können: Wenn wir bei bullVestor den Chefredakteur der Financial Times einladen würden. um in einem Webinar über Aktien zu plaudern, würden wir wahrscheinlich nicht einmal eine Antwort bekommen, geschweige, dass er wirklich teilnehmen würde. Cassie Crossley, Product Security Officer von Schneider Electric, wurde gerufen und sie nahm nicht nur teil, sondern referierte sogar über das Thema!

Drängt sich da nicht die Vermutung auf, dass die Cybeats-Technologie in Fachkreisen derzeit schon weit angesehener ist als die Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*-Aktie bei den Börsianern. Wenn Sie dies ebenso erkennen wie wir, dann tut sich möglicherweise ein lukratives Investitionsfenster auf, bevor die große Masse realisiert, in welch hervorragender Position sich Cybeats befindet. Meinung Redaktion

Die Aufmerksamkeit des Anlegerpublikums sollte in Zukunft Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* gewiss sein. Einen Großkunden und das Prestige Project "Arrow" hat man schon offiziell an sich binden können, aber man dürfte noch weitere Pfeile im Köcher haben, wie die Liste weiterer dicker Fische aus dem S&P 500-Sektor zeigt, bei denen die Entscheidungswaage jederzeit in Richtung Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ausschlagen könnte:

ein Industrietechnologie- und Infrastrukturunternehmen aus dem S&P 100;

ein Medizintechnik- und Geräteunternehmen aus dem S&P 100;

ein Gaming Schwergewicht aus dem S&P 500.



Mit weiteren Kunden aus der ersten Reihe sollte dieser Zustand enden und sich der Börsenwert dem wesentlich höheren inneren Technologiewert des Unternehmens angleichen. Meinung Redaktion

Würde das Cybeats SBOM-Managementtool von Microsoft-Mitarbeitern verwendet werden, oder würde es sonst vom IT-Guru Gartner laufend erwähnt werden, und würde es von Industriegiganten, die im S&P 500 verankert sind, als Konzernlösung in Erwägung gezogen werden, wenn es nicht den hohen Standards genügen oder diese sogar übertreffen würde ?

Microsoft benutzt das Cybersecurity-Tool von Cybeats!

Adrian Digilio von Microsoft und Isaac Hepworth von Google diskutieren in einem Webinar über SBOM (Digitale Software-Stückliste) und verwenden für Demonstrationszwecke, um eine SBOM auf Sicherheitslücken zu überprüfen, das TOOL von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* .