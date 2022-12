Der Gasimporteur Uniper muss nach seiner Rettung durch den Staat den Auswahlindex SDAX verlassen. Das Unternehmen werde aus dem Index gelöscht, weil der Streubesitz unter zehn Prozent gesunken sei, teilte der Indexanbieter Stoxx am späten Mittwochabend in Zug mit. Ab dem 27. Dezember rückt dafür ein spannender Nebenwert in den SDAX auf.Es handelt sich hierbei um den Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy. Die Aktie hat seit Mitte Oktober rund 50 Prozent zugelegt und damit erst die Voraussetzungen ...

