Gestützt von guten Quartalzahlen und dem gestiegenen Verbrauchervertrauen setzten die US-Börsen am Mittwoch zu einer Kurserholung an. Der Adidas-Rivale Nike hatte im zweiten Quartal mit einem deutlichen Umsatzplus die Erwartungen der Analysten übertroffen und legte gestern um 12,2 % auf 115,78 $ zu. Der Logistikkonzern Fedex (+ 3,4 % auf 169,99 $) verdiente im abgelaufenen Quartal zwar weniger, aber übertraf ebenfalls den Marktkonsens. Laut den Daten des Conference Board stieg das Verbrauchervertrauen in den USA im Dezember auf den höchsten Stand seit April und dämpfte damit die Sorgen über eine mögliche Rezession. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 1,60 % bei 33.376 Punkten, während der S&P 500 um 1,49 % auf 3.878 Punkte zulegte. Der Technologieindex Nasdaq 100 profitierte ebenfalls von gestiegenen Zuversicht und schloss 1,48 % fester bei 11.235 Punkten. Der Dax setzte heute Morgen im frühen Handel seinen Erholungskurs mit etwas gebremster Dynamik fort und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,11 % bei 14.113 Punkten.



