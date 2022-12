Freiburg im Breisgau (ots) -Als E-Commerce-Marketing Agentur unterstützt das Team der Lang Consulting GmbH gemeinsam mit Gründer und Geschäftsführer Sven Lang Onlinehändler dabei, das Beste aus ihrer Performance herauszuholen. Um Umsatz und Kundenzahl der Unternehmer zu steigern, erarbeitet die Agentur individuelle Erfolgsstrategien, optimiert den gesamten Shop und setzt im Anschluss individuelle Marketing-Kampagnen um.Um mit ihrem Onlineshop richtig durchzustarten, haben Onlinehändler heute einige Hürden zu meistern. Schließlich wird die Zahl konkurrierender Händler immer größer und der Wettbewerb um zahlungskräftige Kunden damit immer schwieriger. "Immer wieder erreichen mich Onlinehändler mit der Frage, warum ihr Shop trotz hochwertiger Produkte nicht den erhofften Erfolg einbringt. Bei der Analyse fällt schnell auf, dass ihnen die geeigneten Strategien fehlen", erklärt Sven Lang, Gründer und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH. Das Team der E-Commerce Marketing-Agentur unterstützt Onlinehändler dabei, das beste aus ihrer Performance herauszuholen. Hierzu setzen sie auf hocheffektives Marketing und individuell angepasste Strategien, um die Ziele ihrer Kunden zu verwirklichen und ihnen zu nachhaltig mehr Umsatz zu verhelfen. Worauf Händler sich heute besonders fokussieren sollten, erfahren Sie im Folgenden.1. Das Bestandskundengeschäft priorisierenViele Unternehmer haben sich recht erfolgreich mit ihrem Angebot am Markt etabliert, können jedoch nach einiger Zeit kaum noch weiteres Umsatzwachstum generieren. In der Folge versuchen viele von ihnen, ihr Neukundengeschäft anzuregen und entsprechende Akquise zu betreiben. Diese jedoch verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern fordert auch ein hohes Zeitaufkommen. Zielführender sei es daher, sich auf die Bestandskunden zu konzentrieren, deren Bedürfnisse bereits bekannt sind und für ein zielgerichtetes Marketing genutzt werden können.Es gilt, bei den Bestandskunden präsent zu sein und mit effektivem Marketing immer wieder auf sich aufmerksam zu machen. Um die Verweildauer der Kunden auf der eigenen Shop-Seite zu erhöhen, müssen Händler für einen maximalen Wohlfühlfaktor sorgen. Hierzu braucht es heute einen maßgeschneiderten Onlineauftritt mit hochwertigem Content und professionellem Branding. So erhöht man die Loyalität der Kundschaft und erhält einen Shop, auf den die Stammkundschaft immer wieder gern zurückgreift.2. Remarketing-Maßnahmen etablierenEbenso sollten Händler auf Remarketing setzen. Hierbei können die Unternehmer bei den Besuchern ihres Webshops ein Cookie setzen und das jeweilige Produktinteresse speichern. Im Anschluss wird der potenzielle Kunde auch beim Besuch anderer Websites mit gezielter Werbung angesprochen und an sein ursprüngliches Kaufvorhaben erinnert - allein so können Onlinehändler oft hohe Steigerungen der Verkaufsabschlüsse erreichen.3. Cross-Selling nutzenEine weitere wichtige Entwicklung auf dem Gebiet des E-Commerce ist ohne Frage das Cross-Selling: Heute stürzen viele digitale Angebote und Anzeigen etwa auf TikTok und Co. auf die Internetnutzer ein - dadurch ist den Kunden oft gar nicht bewusst, welche Produkte den größten Nutzen für sie haben. Hier gilt es, als Onlineshop anzusetzen und seinen Kunden zielgerichtete Empfehlungen und Vorschläge zu unterbreiten. Durch Verknüpfung mit den bereits bekannten Produktinteressen lassen sich beim Onlineshopping ganze Bundles schnüren und so die Umsätze pro Auftrag steigern.4. Prägnanz: Mit kurzen Beschreibungen punktenEgal, ob in den sozialen Medien oder auf der eigenen Shop-Seite, eines ist essenziell: Prägnanz. Wer als Händler auf komplizierte Beschreibungen und lange Fließtexte verzichtet, erleichtert dem Kunden die Entscheidungsfindung. Dabei sollten kurz und prägnant alle relevanten Informationen zum Produkt, dem Versand und den Zahlungsmöglichkeiten geliefert werden, um potenzielle Käufer zum unkomplizierten Kaufabschluss zu führen.Sie sind Onlinehändler und möchten Ihren Shop weiter optimieren und langfristig mehr Kunden gewinnen - und sich dabei von erfahrenen Experten beraten lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Lang Consulting GmbH (https://langconsulting.de/ueber-uns/) und vereinbaren Sie eine kostenlose Analyse Ihres Onlineshops!Pressekontakt:Lang Consulting GmbHSven Langhttps://langconsulting.de/E-Mail: kontakt@langconsulting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sven Lang, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155042/5400605