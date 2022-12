Ludwigshafen (ots) -Der Kreativ-Wettbewerb ist für alle MINT-Begeisterten in Deutschland. Es konnten Schulklassen, Azubi-Teams und Solisten teilnehmen. 75 kreative ChemisTrees, ScienceTrees & TechnikTrees aus ganz Deutschland haben die Jury erreicht und gezeigt, dass MINT Spaß macht.75 Kreationen aus Laboren, Werkstätten, Klassen- und Wohnzimmern haben die Jury, bestehend aus den Machern des Ausbildungsblogs www.chemie.azubi.de vor eine schöne Herausforderung gestellt.Ein "ChemisTree" ist ein Weihnachtsbaum, der aus Labormaterialien hergestellt ist. Diese kreative Idee adaptierten die Macher des Ausbildungs-Blogs ChemieAzubi und erweiterten sie um die Idee der "ScienceTrees", um die anderen Naturwissenschaften sowie die Technik und IT in einen kreativen Wettbewerb aufnehmen zu können.Sechs MINT-ige Weihnachtsbäume haben gewonnen, knapp 20 landeten auf der Shortlist. Die Gewinner:innen wurden jetzt auf dem ChemieAzubi-Blog bekannt gegeben: https://www.chemie-azubi.de/chemistree/ (inkl. Video und Laudatio).Gewinner:innen aus Rheinland-PfalzRyan Nieberg gewann bei den Solo-Einsendungen, die Realschule Plus aus Idar-Obersteinbei bei den Schul-Teams und die Azubis der Polymer-Gruppe aus Bad Sobernheim in der Azubi-Kategorie."Das Wichtigste ist für uns, dass die Teilnehmer:innen Spaß am Experimentieren und Konstruieren haben", sagte Stefanie Lenze von den Chemieverbänden Rheinland-Pfalz. "Es war alles dabei von klassischen Kreationen mit Kolben, aber auch ganze Winterlandschaften mit Rentier, Schneemännern und Weihnachtsmann oder exotische ScienceTrees aus Kanistern, Kabeln und Maschinen."Die MINT-begeisterten Teilnehmer:innen haben eine Vielzahl an Experimenten durchgeführt, die teilweise eine wochenlange Vorbereitung in Anspruch genommen haben. Zu den Versuchen und Experimenten gehörten Klassiker wie die Silberspiegelprobe für versilberte Weihnachtskugeln aus Rundkolben, Redox-Reaktionen mit Gummibärchen für feurige Effekte, gezüchtete Salze für Flammenfärbungen über dem Bunsenbrenner, Elefantenzahnpasta als Schneelawinen und vieles mehr.Besonders beeindruckend ist fluoreszierende Material, das unter UV-Licht leuchtet. Zahlreiche ChemisTrees waren entsprechend ausgestattet - wobei die Flüssigkeiten selbst hergestellt wurden.Aber auch zahlreiche "knallige" Experimente sorgten für das Funkeln am Baum: Flammenproben, selbstgemachte Wunderkerzen und die "Gummibärchenhölle" sind nur drei Beispiele.Aber auch selbst programmierte LEDs beleuchteten die Kreationen. Daneben gab es Weihnachtsbäume aus Metall, die mit einer CNC-Fräsmaschine hergestellt wurden, sowie Bäume aus Kunstharz und Sand aus dem 3D-Drucker.Die Gewinner:innen erhielten einen Gutschein. Mehr Informationen: www.chemie-azubi.de/chemistree-tn/Pressekontakt:Chemieverbände Rheinland-PfalzStefanie LenzeT.: 0621 520 5632E.: stefanie.lenze@chemie-rp.deOriginal-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58222/5400635