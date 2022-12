Berlin (ots) -Wie alle CBD Produkte erfreut sich auch das CBD Liquid zunehmender Beliebtheit nicht nur in Deutschland. Entsprechend viele Hersteller und Marken haben sich mit diversen Produkten am Markt platziert. Das Angebot reicht von minderwertigen Erzeugnissen bis hin zu Premium BIO CBD Liquids. Ebenso variieren die Preise pro Mengeneinheit und Konzentration von billig über günstig bis hin zu hoffnungslos überteuert.CBD Liquid TestUm Licht in den Produktdschungel zu bringen, hat das Online Portal Edelhanf einen großen CBD Liquid Test durchgeführt. In den Test wurden lediglich solche Anbieter und Marken einbezogen, die gewisse Mindeststandards erfüllen. Unter anderem mussten die Hersteller Laborergebnisse über die Inhaltsstoffe und die Zusammensetzung der CBD Liquids vorlegen.Unter mehr als 30 Produkten wurden die besten CBD Liquids anhand von Preis und Leistung bestimmt. Neben der Konzentration und Menge an natürlichem CBD wurde auch die Konsistenz, der Geschmack und die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe einem Vergleich unterzogen.Bestes CBD Liquid im VergleichAls bestes und damit Testsieger unter den CBD Liquids wurde das eos CBD 600 Silver Haze gekürt. Daneben fanden sich weitere mit sehr gut bis gut bewertete CBD Liquids. Im Folgenden die Platzierungen nach den Testergebnissen:1. Eos CBD 600 Silver Haze2. XEO Green Mood 50% CBD Liquid hochdosiert3. PhenoPen 75% CBD Liquid hochdosiert4. Breath Organics 3005. Harmony CBD e-Liquid 6006. Chillbar CBD e-ShishaWeitere Testergebnisse sowie Bewertungen und Empfehlungen zum Kauf von CBD Liquids finden Interessierte unter CBD Liquid Test (https://edelhanf.de/bestes-cbd-liquid-testsieger/) auf Edelhanf.CBD Liquid kaufen - Bewertungen und Empfehlungen der TesterVor dem Kauf von CBD Liquid sollten sich Verbraucher vorher unbedingt erkundigen und die Angebote vergleichen, rät das CBD Online Portal Edelhanf. So sind bei seriösen Anbietern die einzelnen Bestandteile der Zusammensetzung öffentlich einsehbar. Ebenso wird zu einem Preis- und Leistungsvergleich geraten.Denn die Unterschiede sind je nach Hersteller und Marke sehr groß. In diesem Online-Shop sind alle CBD Liquids bereits getestet und als empfehlenswert bewertet worden. Damit nimmt Edelhanf den Verbrauchern einen immensen Rechercheaufwand ab. Hier können Sie alle Varianten und Konzentrationen von CBD Liquid kaufen (https://edelhanf.de/cbd-liquid-kaufen/) und im Vergleich zum regulären Preis sparen.Konzentration an CBD im e-Liquid - hochdosiert oder gering?CBD e-Liquid gibt es in vielen verschiedenen Konzentrationen. Von geringen Mengen für Anfänger bis hin zu hochdosiertem CBD für Erfahrene, die mehr möchten.Empfohlen wird für Beginner die geringe Konzentration, um die Reaktion auf den Körper zu beobachten. Bei guter Toleranz kann nach und nach gesteigert werden. Für erfahrene Nutzer, die mehr aus jedem Zug holen möchten, empfiehlt sich ein starkes CBD Liquid hochdosiert (https://edelhanf.de/cbd-liquid-kaufen/cbd-e-liquid-hochdosiert/) bis zu 75% Cannabidiol. Hierbei handelt es sich dann um ein reines und natürliches BIO CBD Extrakt, dass zähflüssiger ist als gewöhnliches CBD Liquid. Bei diesen Produkten sollten Verbraucher auf BIO Herstellung achten.Voller Terpen Entourage Effekt dank Vollspektrum CBDBei diesen stark hochdosierten CBD Liquids handelt es sich um CBD Extrakte, die über die volle Bandbreite des Hanfspektrums verfügen. Neben dem Cannabidiol finden sich darin viele weitere Cannabinoide sowie Terpene. Das führt zu einem weit größeren Wirkspektrum im Zusammenhang mit dem menschlichen Endocannabinoidsystem. Die in diesem Test bewerteten hochdosierten CBD Liquids werden aus BIO Hanf hergestellt und sind somit absolute Premium Produkte.Neben den Vollspektrum CBD Liquids gibt es noch die mit einem Breitspektrum. Hier sind die meisten natürlichen Bestandteile der Hanfpflanze noch enthalten. Das reine CBD im Liquid ganz ohne weitere Inhaltsstoffe gibt es mit den Isolaten. Diese eignen sich für Verbraucher, denen selbst die geringe und in Deutschland zugelassene Konzentration an THC von 0,2% zu viel sind.CBD Liquid verdampfen oder besser CBD Öl als Hanftropfen?Das CBD Liquid ist eine Alternative zum CBD Öl in Form von Tropfen zur oralen bzw. sublingualen (unter der Zunge) Einnahme von Hanföl. Geschätzt wird das CBD Liquid vor allem von sogenannten "Dampfern". Das Verdampfen und Inhalieren ist eine besonders gesellige und entspannende Form der CBD Einnahme.Dabei kann auf folgende Unterschiede zwischen CBD Liquid und CBD Öl hingewiesen werden:- Beim Verdampfen und Inhalieren von Liquid gelangt das CBD wesentlich schneller in den Körper und den Blutkreislauf als bei der Einnahme von CBD Öl Tropfen- Dafür wird ein nicht geringer Teil des CBD ausgeatmet und geht verloren. Die gleiche Menge CBD hält also bei CBD Tropfen länger vor als beim CBD LiquidLetztlich ist die Entscheidung für CBD Liquid oder CBD Öl von den Vorlieben der Konsumenten abhängig. Bei Kauf eines guten Produktes ist die Form der Einnahme nicht wesentlich.Der passende CBD Vaporizer ( Vape Pen ) oder e-Zigarette für CBD LiquidUm das CBD im Liquid optimal aufzunehmen, ist die Temperatur im Vaporizer bzw. der e-Zigarette von großer Bedeutung. Denn nur bei der optimalen Temperatur verdampft das CBD. Ist die Temperatur zu gering, lösen sich die Cannabinoide nicht. Bei zu großer Hitze verbrennt das CBD.Um Verbrauchern die Wahl des Vaporizers (Vape Pen) zu erleichtern, hat Edelhanf alle für das optimale Verdampfen von CBD Liquid geeigneten Vaporizer und e-Zigaretten aufgelistet ( Beste e-Zigarette für CBD Liquid (https://edelhanf.de/cbd-liquid-kaufen/e-zigarette/) ). So können Konsumenten sicher sein, das Beste aus ihrem CBD Liquid herauszuholen.Besonders für Anfänger sind hierbei die CBD Liquid Starter Kits zu empfehlen. Hierbei handelt es sich um das gesamte nötige Paket zum Beginnen. Eine bereits gefüllte und startbereite e-Zigarette zusammen mit einem Nachfüllpack an CBD Liquid erleichtert den Start in den CBD Genuss.Pressekontakt:Endower GmbHAlexanderplatz 110178 BerlinTelefon: 030 - 403 631 600International: +49 - 30 - 403 631 600Bestell-Hotline: 030 - 403 631 631E-Mail: info@edelhanf.deOriginal-Content von: Edelhanf CBD Shop, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163828/5400628