MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie der Metro AG anlässlich des Verkaufs des Indien-Geschäfts auf "Reduce" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Trennung sei der strategisch richtige Schritt, denn der Handelskonzern habe es nicht geschafft, Metro India auf dem Subkontinent zu den größten drei Großhändlern zu entwickeln, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2022 / 08:27 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BFB0019

