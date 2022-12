Die VERIANOS SE hat bislang ein Volumen von 11 Mio. Euro ihrer im November als Privatplatzierung begebenen neuen 8,00%-Anleihe (ISIN DE000A30VG50) platziert. Weitere Investoren befinden sich nach Angaben der Emittentin in fortgeschrittener Prüfung. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Eine Nachplatzierung weiterer Tranchen ist entsprechend der Umsetzung der in Prüfung befindlichen Investitionsvorhaben geplant. Die dreijährige VERIANOS-Anleihe 2022/25 ist im Open Market der Börse Frankfurt notiert und im Rahmen einer Treuhandstruktur mit Sicherheiten in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...