DAX steigt wieder über 14.000 Punkte - Wall Street als schiebt an

Der DAX notiert am Donnerstag und damit zwei Tage vor Heiligabend wieder über der psychologischen Marke von 14.000 Punkten. Anleger hierzulande profitieren von einer robusten Wall Street. Indes gehen die zuletzt dominierenden Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks damit wieder zurück.

Am Morgen notiert der DAX laut IG-Indikation zwischenzeitlich bei 14.143 Punkten und damit 0,34 Prozent im Plus. Wall Street schiebt DAX an - gute Konjunkturdaten verdrängen Zinssorgen Genährt wurde die gute Stimmung an der Wall Street durch robuste Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Konsumenten zog gen Jahresende angesichts nachlassender Inflationssorgen überraschend stark an. Das Verbrauchervertrauen kletterte auf den höchsten Stand seit acht Monaten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

