Wien (www.anleihencheck.de) - Wie in den letzten Jahren wollen wir gegen Jahresende zusammenfassend einen Blick auf das abgelaufene Jahr werfen und einen Ausblick geben, was uns im kommenden auf den Finanzmärkten erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Vergleich zu den Erwartungen zu Jahresbeginn müsse die US-Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2022 eher als enttäuschend beschrieben werden. Habe die Wachstums-Prognose im Januar noch bei knapp unter 4% gelegen, werde das tatsächliche Wachstum wohl nur etwa die Hälfte betragen. Insbesondere das erste Halbjahr sei mit negativen Quartals- Veränderungen hinter den Erwartungen geblieben und so habe sich die US-Wirtschaft zumindest laut Definition im ersten Halbjahr 2022 bereits in einer technischen Rezession befunden. Investitionen und Netto-Exporte seien äußerst volatile Komponenten in 2022 gewesen, der private Konsum habe aber stetig positiv zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Insbesondere bei den Wohnbauinvestitionen könne man bereits die negativen Effekte des deutlich höheren Zinsniveaus beobachten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...