London (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) hat diese Woche für eine Überraschung gesorgt: Sie hob die Obergrenze für den Ankauf von Vermögenswerten in der Renditekurve von 0,25 Prozent auf 0,50 Prozent an, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Das heiße: Sie werde künftig eine Rendite zehnjähriger Staatsanleihen von bis zu 0,50 Prozent tolerieren. Diese Änderung der Renditekurvensteuerung (Yield-Curve-Control, YCC) sei von großer Bedeutung. Nach Erachten der Experten läute sie die Abkehr von der ultra-akkommodierenden Geldpolitik während der Amtszeit von BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...