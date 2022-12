Die Notenbanken werden auch 2023 eines der Top-Themen an der Börse sein. In den USA liegen die Leitzinsen in einer Spanne von bis zu 4,5 Prozent, in Europa bei 2,5 Prozent. Wie weit können die Zinsen noch steigen? Welchen Einfluss haben sie auf Anleger? "Das Tempo wurde schon rausgenommen, aber die Priorität bleibt die Inflationsbekämpfung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...