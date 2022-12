Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99) hat sich in diesem Jahr insgesamt enttäuschend entwickelt. Erst seit Mitte Oktober hat das Papier wieder in den Aufwärtsmodus umgeschwenkt. Der Kursanstieg seither beträgt +21% auf aktuell 9,20 €. Ist das schon die Trendwende gewesen? E.ON ist eines der größten Energieversorgungsunternehmen. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen. In einer gemeinsamen Aktion mit Konkurrent RWE hat der ...

