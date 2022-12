LTIMindtree soll das Kerngeschäft von Yorkshire Water mithilfe von SAP S/4HANA und intelligenten Technologien transformieren

LTIMindtree, ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, ist von Yorkshire Water, einem führenden britischen Wasserversorger, als Transformationspartner ausgewählt worden, um die Betriebsabläufe in den Bereichen sauberes Wasser, Abwasser und Anlagenmanagement zu modernisieren. Yorkshire Water ist das neuntgrößte Wasserversorgungsunternehmen der Welt und stellt Wasser- und Abwasserdienstleistungen für 5,2 Millionen Kunden in Yorkshire bereit.

LTIMindtree wird Yorkshire Water im Rahmen des Engagements bei der Migration seiner Kerngeschäftssysteme auf die Plattform SAP S/4HANA, die ein breites Spektrum von Bereichen wie Arbeits- und Anlagenmanagement, komplexe Dispositionen, Materialwirtschaft, Bestandsführung sowie Gesundheit und Sicherheit abdeckt, unterstützen. Durch die Automatisierung und Vereinfachung von Prozessen, Konsolidierung von Daten und Modernisierung von Kernsystemen mittels intelligenter Technologien wird Yorkshire Water mithilfe von LTIMindtree in der Lage sein, die operative Effizienz zu steigern, die Kompetenzen zu erweitern und das Benutzererlebnis zu verbessern. Durch die einheitliche Verwaltung von Anlagen, Arbeitskräften und Finanzen kann Yorkshire Water die integrierte Planung und Disposition von Arbeiten sowie die dynamische Anlagenwartung im gesamten Unternehmen voranbringen.

"Dieses Engagement ist für unsere Fähigkeit, stabile, nachhaltige und kosteneffiziente Wasser- und Abwasserdienstleistungen zu erbringen, sehr wichtig", sagte Lee Harris, Head of Technology Change, Yorkshire Water. "Unsere Dienstleistungen gehen nicht nur auf die gesundheitlichen Grundbedürfnisse unserer Kunden ein, sondern berücksichtigen auch das langfristige Wirtschaftswachstum der Region. Mit LTIMindtree haben wir einen Partner gefunden, der ein umfassendes Portfolio an innovativen Angeboten und nachweislich Erfolge bei der Unterstützung ähnlicher Transformationsprogramme vorweisen kann. Unserer Vision davon, wie unsere Aktivitäten künftig gestaltet werden sollen, damit wir die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bedürfnisse von Yorkshire in der Zukunft proaktiv bedienen können, kommen wir mithilfe dieser Partnerschaft näher."

"Sehr gerne sind wir der Partner an der Seite von Yorkshire Water, um Millionen von Kunden dabei zu helfen, Zugang zu sauberem Wasser und einer sicheren Abwasserentsorgung zu erhalten, den Eckpfeilern für Gesundheit, Wohlbefinden und Entwicklung der Menschen", sagte Sudhir Chaturvedi, President und Executive Board Member, LTIMindtree. "Indem wir unsere ERP-Expertise der nächsten Generation und unsere umfassende Branchenerfahrung mit den fortschrittlichen End-to-End-Funktionen von SAP S/4HANA kombinieren, werden wir die digitale Transformation dieser wichtigen nationalen Infrastruktur gerne beschleunigen und Yorkshire Water dabei helfen, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen zu erbringen."

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aus allen Branchen ermöglicht, Geschäftsmodelle neu zu erdenken, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren, indem digitale Technologien genutzt werden. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 750 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer zusammenfließenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von fast 90.000 talentierten und unternehmerischen Profis in mehr als 30 Ländern angetrieben und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen und Toubro Infotech mit denen von Mindtree, um selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und Transformation in großem Maßstab zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221221005187/de/

Contacts:

Medienkontakt

media@ltimindtree.com