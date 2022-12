Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für 5G- und Cloud-native Technologien, gab den gleichzeitigen Rollout seiner digitalen BSS-Lösungen für Telekommunikationsdienstleister im Nahen Osten, Afrika und Europa mit insgesamt über 100 Millionen Abonnenten bekannt. Der Rollout war Teil der groß angelegten digitalen BSS-Transformation der Kunden mit der Tecnotree Digital Suite für Enterprise-B2B- und Consumer-B2C-Geschäfte für einige der größten Betreibergruppen wie MTN, STC, Zain Group, Omantel und einen Anbieter in Westeuropa.

Die 5G-Ready Digital Suite von Tecnotree bietet Kunden ein differenziertes Produkt- und Serviceangebot, das auf einer TMF Open API, einer ODA-konformen Microservices-Architektur und Spitzentechnologien basiert, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, sich auf dem Markt zu differenzieren und den Endkunden ein neuartiges Erlebnis zu bieten. Das Programm umfasst die Umgestaltung der bestehenden Geschäftsprozesse, Produkte, Dienstleistungen und Kundenerfahrungen der Kunden mit einem beratenden und beratungsorientierten Ansatz, um ein erfrischendes digitales Erlebnis im neuen Zeitalter zu bieten. Die Bereitstellung des gesamten digitalen Stacks umfasst Lead Prospect, Customer Life Cycle Management, kataloggesteuertes Auftragsmanagement, Ressourcen- und Bestandsmanagement, Loyalitätsmanagement, Servicebereitstellung und -vermittlung, konvergente und Wholesale-Abrechnung, Business Operations Dashboard und Call Completion-Systeme für ein durchgängiges digitales Kundenerlebnis.

Die 5G-fähige digitale BSS-Suite von Tecnotree mit KI/ML-Fähigkeiten umfasst eine ganze Reihe von Geschäftsprozessen mit einem produktkataloggesteuerten Kundenengagement von digitalen Journeys und Microservices, die den Kundenlebenszyklus und das Umsatzmanagement unterstützen. Tecnotree verfügt über einen agilen und quelloffenen Digital BSS Stack, der Cloud-nativ ist, die Open Digital Architecture (ODA) erfüllt und vom TM Forum mit Platin für praxisnahe Open API-Implementierungsstandards zertifiziert wurde.

"Wir freuen uns, die vielen erfolgreichen Markteinführungen von Tecnotree auf allen Kontinenten bekannt zu geben. Mit diesen Erfolgen unternimmt Tecnotree wichtige Schritte auf dem Weg zur Expansion in einen größeren globalen Markt. Es zeigt unsere Skalierbarkeit für schnelle Implementierungen und die Fähigkeit, Kundenerwartungen zu erfüllen. Tecnotree hat mit seinen preisgekrönten Produkten mehrere Altsysteme erfolgreich transformiert und erfüllt die sich schnell ändernden Anforderungen der Verbraucher mit innovativen neuen Angeboten und bereitet sie auf die neuen Monetarisierungsmöglichkeiten vor, die sich durch 5G und IoT ergeben", sagte Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation.

"Wir sind stolz darauf, mit globalen Telekommunikationsanbietern zusammenzuarbeiten, um ein differenziertes digitales Erlebnis für das Geschäft, die IT, den Betrieb und die Endkunden durch eine kooperative, beratende und auf den Geschäftswert ausgerichtete agile Bereitstellung unter Verwendung unserer fortschrittlichen Microservices Accelerator-Plattform und Automatisierungssuites zu ermöglichen, um eine schnellere Bereitstellung und parallele Einführungen zu ermöglichen", sagte Ramaseshan Subramanian, Vice President Head of Global Delivery Operations, Tecnotree. "Unsere multifunktionalen Delivery-Teams sind in den neuesten Automatisierungstechnologien geschult, um Best-in-Class-Delivery in einem agilen, kundenerfolgsorientierten Ansatz zu bieten und Zero-Touch-Delivery auf allen Kontinenten zu gewährleisten."

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

