Die US-Notenbank Federal Reserve hat im vergangen Jahr angekündigt, dass drei Zinsschritte für 2022 vorgesehen sind. Letztendlich wurden es sieben. Mit diesen sieben Zinsschritten reagierte die Fed auf die hohe Inflation und belastete unweigerlich den Aktienmarkt. Ob die derzeitigen Belastungsfaktoren in 2023 noch immer ein großes Thema sein werden, erklärt Oliver Roth. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV spricht er über die Teuerungsrate, die restriktivere Notenbankpolitik und die Rezessionsangst am Markt. Der Börsenexperte wagt außerdem einen Blick in die Zukunft und verrät, auf welche Assets sich Anleger 2023 verlassen können.