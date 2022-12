Mainz (ots) -TV-Premieren für Groß und Klein an den Festtagen: Das ZDF zeigt an Heiligabend, 24. Dezember 2022, 16.30 Uhr (in der ZDFmediathek bereits abrufbar), den Spielfilm "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel" - in barrierefreier Fassung mit Deutscher Gebärdensprache, Audiodeskription und Untertitelung. Die Hauptrollen spielen unter anderen Jan Liem, Viet Anh Alexander Tran, Milena Tscharntke, Götz Otto und Lea Drinda. Die unterhaltsame Verwirrspiel- und Verzauberungsgeschichte ist eine freie Interpretation des Märchens "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich" der Brüder Grimm im Stil einer Fantasy-Komödie. Regisseur und Kameramann Ngo The Chau realisierte mit dieser neuen Produktion sein inzwischen viertes Märchen der ZDF-Reihe "Märchenperlen".Bereits am Morgen um 7.25 Uhr hat das ZDF den Animationsfilm "Superwurm" im Programm. Nach den preisgekrönten Vorgängerfilmen "Der Grüffelo", "Das Grüffelokind", "Räuber Ratte", "Zogg" und anderen wurde auch dieses Special von Michael Rose und dem Team von Magic Light Pictures in Zusammenarbeit mit dem ZDF und der BBC umgesetzt. Der Film ist ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar.Am Montag, 26. Dezember 2022, 9.20 Uhr (ab Heiligabend in der ZDFmediathek), warten dann "Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen" in einem eigenen Spielfilm mit den Stimmen von Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel, Elke Heidenreich, Bill Mockridge, Marie-Luise Marjan und Detlef Bierstedt in den Hauptrollen.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deAusführliche Infos, weitere Märchenperlen und Verfilmungen nach Julia Donaldson und Axel Scheffler sowie alle Highlights im Überblick in der Pressemappe "Weihnachten für Kinder und Jugend 2022": https://presseportal.zdf.de/pressemappe/weihnachten-fuer-kinder-und-jugendFotos sind erhältlich über die ZDF Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kinderweihnachten"Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel" in der ZDFmediathek:https://kurz.zdf.de/Oov/"Superwurm" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/kinder/filme/superwurm-100.htmhttp://zdftivi.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5401024