In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 4,50%-Anleihe 2021/26 der Homann Holzwerkstoffe GmbH (WKN A3H2V1) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH ist nach Ansicht der Analysten ein etablierter Anleiheemittent, der die Kapitalmarktfinanzierung erfolgreich zur Kapazitätserweiterung genutzt und die in Aussicht gestellte Ziele bislang erreicht hat. Vor allem das Geschäftsmodell mit einer hoher Fertigungstiefe und einem breitem Anwendungsbereich der hergestellten Produkte (Möbel, Türen, Beschichtungsindustrie) sorge laut KFM-Analyse für eine kontinuierliche Ertragskraft. Zudem verfüge das Unternehmen über ein starkes Fundament in Form von stabilen Gesellschafterstruktur und langfristigen, etablierten Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Finanzierungspartnern. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 5,715% p.a. (auf Kursbasis von 96,00% am 21.12.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 12.09.2026) wird die Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 21/26 (WKN A3H2V1) von den Analysten daher weiterhin mit 3,5 KFM-Sternen bewertet.

Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Die nicht besicherte Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H2V19) ...

