Trotz des enorm anspruchsvollen Börsenjahrs konnten sich die Bank-Aktien weitestgehend stabil halten. Der Branchen-Index notiert aktuell auf Jahressicht bei plus minus null. Ein europäischer Titel sticht nun aber besonders hervor. Dank eines frischen Kaufsignals könnte die Aktie nun wieder an Fahrt aufnehmen. Um welche es sich handelt, erfahren Sie in der neuen Charttechniker-Ausgabe.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...