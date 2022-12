Redwood City, Kalifornien (ots) -Check Point Research (CPR), die Sicherheitsforschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/), warnt vor Hackern, die ChatGPT und Codex von OpenAI nutzen könnten, um gezielte Cyberangriffe durchzuführen. CPR hat getestet, ob sich mithilfe des ChatBots schädlicher Code erstellen ließe. ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) ist ein frei nutzbarer KI-ChatBot, der seinen Nutzern auf der Grundlage im Internet zu findender Daten kontextbezogene Antworten liefern kann.Um die Gefahren beider Technologien zu demonstrieren, hat CPR ChatGPT und Codex verwendet, um bösartige E-Mails, Code und eine vollständige Infektionskette zu erzeugen.Mit ChatGPT durchgeführte Schritte:1. ChatGPT bitten, sich als ein Hosting-Unternehmen auszugeben.2. ChatGPT bitten, den Vorgang zu wiederholen und eine Phishing-E-Mail mit einem bösartigen Excel-Anhang zu erstellen.3. ChatGPT bitten, bösartigen VBA-Code in einem Excel-Dokument zu erstellen.CPR war auch in der Lage, mit Codex bösartigen Code zu erzeugen. CPR gab Codex dafür diverse Befehle, darunter:- Ausführen eines Reverse-Shell-Skripts auf einem Windows-Rechner und Herstellen einer Verbindung zu einer bestimmten IP-Adresse.- Prüfen, ob eine URL für SQL-Injection anfällig ist, indem man sich als Administrator anmeldet.- Schreiben eines Python-Skripts, das einen vollständigen Port-Scan auf einem Zielcomputer durchführt.Der bösartige Code wurde anschließend umgehend von Codex generiert.Sergey Shykevich, Threat Intelligence Group Manager bei Check Point Software, kommentiert:"Um die Öffentlichkeit zu warnen, haben wir demonstriert, wie einfach es ist, mit der Kombination von ChatGPT und Codex bösartige E-Mails und schadhaften Code zu erstellen. Diese KI-Technologien stellen einen weiteren Schritt hin zu ausgefeilteren Cyberfähigkeiten dar. Die Welt der IT-Sicherheit verändert sich rasant. Umso wichtiger ist es, wachsam zu bleiben, da diese neue Technologie die Bedrohungslandschaft beeinflussen wird."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5401109