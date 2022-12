Das Unternehmen mit Sitz im saarländischen Dillingen hat sich auf die umweltfreundliche Verwertung von Altreifen spezialisiert. Dabei werden durch ein patentiertes Pyrolyseverfahren die ursprünglich bei der Produktion der Reifen eingesetzten Rohstoffe wiedergewonnen. PYRUM arbeitet dabei schon mit BASF und MERCEDES zusammen und konnte jüngst einen neuen Kooperationspartner gewinnen:Im Rahmen eines Pilotprojekts mit BMW recycelt PYRUM seit Kurzem die Altreifen der BMW-Niederlassung Saarland. Die sehr marktenge PYRUM-Aktie bewegt sich seit Mitte Juni in einer Range zwischen 58 und 72 €. Laut den Analysten von SMC Research soll PYRUM 2023 den Break Even schaffen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 51/52! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 51/52 u.a.:++ Die neuen Zinsängste sind begrenzt++ Absturz bei VARTA++ Die wirklichen Comebacks im neuen Jahr liegen im MDAX++ INDUS HOLDING will durchstarten++ Luxus hat seinen eigenen Stellenwert++ Das langsame Ende der Kryptowährungen ist absehbarIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info