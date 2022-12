Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse 14 000 Punkte im Dax keine sichere Bank Nach dem Vortagessprung auf über 14 000 Punkte ist im Dax die runde Marke am Donnerstagnachmittag wieder etwas in Gefahr geraten. weiterlesen Rohstoffe Kälte ließ Gasverbrauch stark steigen - Füllstand bei 87,2 Prozent Die Winterkälte hat in der vergangenen Woche die Gasverbräuche in die Höhe schnellen lassen. Wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...