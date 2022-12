Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Das 29. China International Advertising Festival (29. CIAF), das von der China Advertising Association (CAA) gesponsert und von der Volksregierung von Xiamen unterstützt wird, hat am 21. Dezember 2022 in Xiamen begonnen.Die Eröffnung des 29. CIAF hat auch die Aufmerksamkeit der weltweiten Werbe- und Medienbranche auf sich gezogen. Um die Unterstützung der internationalen Werbebranche für Chinas Werbe- und Medienbranche zum Ausdruck zu bringen und herzliche Glückwünsche zu diesem Festival auszusprechen, sendete Sasan Saeidi, Vorsitzender und Global President der International Advertising Association (IAA), eine Videobotschaft. Er wünschte der 29. CIAF einen vollen Erfolg und äußerte seine Erwartung, im nächsten Jahr wieder auf der 30. CIAF präsentieren zu können. Er erklärte, dass die enge Beziehung zwischen der CAA und der IAA entscheidend und bedeutsam sei und er sich darauf freue, die Bereiche der Zusammenarbeit zu erweitern und den Inhalt der Zusammenarbeit zu aktualisieren, um mehr Interaktion zu schaffen.Mit der Eröffnung der 29. CIAF kündigte der Vorsitzende der CAA, Zhang Guohua, zwei einflussreiche und förderliche Projekte über die Werbebranche an, nämlich die Werbeallianzkette sowie den Metaverse Circle, eine "nationale Marken-Metaverse-Plattform für nachhaltigen Verbrauch".Im Rahmen des Festivals werden zehn Gipfelforen, fünf Einführungsveranstaltungen und fünf Branchenausstellungen stattfinden. Besuchern werden außerdem kostenlose Ausstellungen geboten. Wir heißen alle Werbetreibenden willkommen, die exklusiven Festlichkeiten und den Reichtum der chinesischen Werbebranche zu erleben.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-29--china-international-advertising-festival-das-in-xiamen-eroffnet-wurde-fordert-die-neugestaltung-und-modernisierung-der-werbebranche-im-zeitalter-des-web3-0--301709079.htmlPressekontakt:1059971685@qq.comOriginal-Content von: The 29th China International Advertising Festival, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167425/5401128