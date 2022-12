DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Vertragsunterzeichnung für nationales Lösungsprojekt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Roding (pta/22.12.2022/15:15) - 22. Dezember 2022 - Die Mühlbauer Group gibt bekannt, von einer Regierung eines Staates der Europäischen Union den Zuschlag für die Umsetzung einer nationalen Lösung zur sicheren Identifizierung und Authentifizierung von Personen erhalten zu haben inklusive der Ausgabe der neuesten Generation von hochsicheren Ausweisdokumenten für die Bürger des Landes. Das Unternehmen wird das damit verbundene Auftragsvolumen von umgerechnet rd. 129 Mio. EUR im Geschäftsbereich TECURITY® über die nächsten zehn Jahre schrittweise verumsatzen.

