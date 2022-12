Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Amazon. Über Amazon sind 2022 die Bären hergefallen. Der Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn knapp halbiert. Nahezu alle Gewinne, die Amazon nach dem Corona-Tief generiert hat, haben sich in Luft aufgelöst. Das aktuelle Niveau halten immer mehr Analysten aber für sehr attraktiv und sehen Amazon vor dem Comeback. Bei den Verkäufen steht Rheinmetall im Fokus. Das Ultimatum der Bundesregierung läuft, jetzt ist Eile angesagt. Schon in zwei bis drei Wochen wollen die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann alle 18 defekten Puma-Schützenpanzer instand setzen.