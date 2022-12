In einem schwachen Marktumfeld hat sich der Energie-Sektor 2022 durchgesetzt. Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise trieb die Debatte um eine nachhaltigere Energieversorgung an und davon profitierten vor allem Solar- und Windkraftaktien. Ob die derzeitigen Belastungsfaktoren in 2023 noch immer ein großes Thema sein werden, erklärt Oliver Roth. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV spricht er über die Teuerungsrate, die restriktivere Notenbankpolitik und die Rezessionsangst am Markt. Der Börsenexperte wagt außerdem einen Blick in die Zukunft und verrät, auf welche Assets sich Anleger 2023 verlassen können.