Hamburg (ots) -In Peru herrschen momentan politische Unruhen. Daher hat sich der international agierende Krankenversicherungsanbieter PassportCard (https://www.passportcard.de) umgehend dazu entschlossen, mit Unterstützung einer privaten Sicherheitsfirma, gestrandete Mitglieder aus schwer zugänglichen Touristengebieten sicher herauszubegleiten und in ihre Heimatländer zurückzubringen.PassportCard hat am Wochenende bereits Dutzende von Mitgliedern bei der Rettungsaktion erfolgreich begleitet, als sie zu Fuß aus dem Dorf Aguas Calientes in einen 10 Kilometer entfernten sicheren Ort gebracht wurden. Von dort aus wurden die Mitglieder mit Spezialfahrzeugen und von Rettungsteams nach Cusco eskortiert, um anschließend nach Lima zu fliegen."Wir sind froh, dass wir unsere Mitglieder sicher aus dem Gebiet begleiten konnten", so Eithan Wolf, CEO der PassportCard Deutschland GmbH, international agierender Krankenversicherungsanbieter. "Die Sicherheit aller Menschen, die unseren Service in Anspruch nehmen, liegt uns sehr am Herzen. Daher war es für uns auch in diesem besonderen Fall eine Selbstverständlichkeit, sie zu unterstützen und ihre individuelle Weiterreise zu ermöglichen."Über PassportCardPassportCard ist ein Mitglied der DavidShield und White Mountains Unternehmensgruppe (NYSE: WTM), die seit 1999 führend im Bereich der internationalen Kranken- und Reiseversicherung ist und weltweit über zwei Millionen Kunden betreut. Das in Hamburg ansässige Unternehmen konzentriert sich seit 2015 auf den deutschen Markt und arbeitet mit der Allianz, MGEN und TK zusammen. Das Unternehmen ist Gewinner des Deutschen Innovationspreises 2021 und gehört zu den Leading Employer Top 1%. Weitere Informationen: www.passportcard.dePressekontakt:markengold PR GmbHTeam PassportCardTel. +49 (0)30 219 159 60E-Mail: passportcard@markengold.deOriginal-Content von: PassportCard Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153627/5401149