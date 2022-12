Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die ERWE Immobilien AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung um fast 29 Prozent ausgeweitet. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel leicht, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage könne das Unternehmen mit seinem auf die Hebung von Wertsteigerungspotenzialen durch Revitalisierung und Repositionierung von Innenstadtimmobilien ausgerichteten Geschäftsmodell bereits einen eindrucksvollen Track Record vorweisen: Bei den 4 Bestandsobjekten in Coesfeld, Krefeld, Lübeck und Speyer habe das Unternehmen seit den zwischen 2017 und 2020 erfolgten Übernahmen insgesamt bereits Wertaufholungen von knapp 25 Prozent erreicht. Zwar rechne der Analyst in diesem Jahr nicht mehr mit größeren positiven Bewertungseffekten, er gehe jedoch davon aus, dass insbesondere in der Projektentwicklung noch teils erhebliches Wertsteigerungspotenzial schlummere. Zudem sei der immobilienaffine Gesellschafterhintergrund zu berücksichtigen. Die der Familie Ehlerding zuzurechnende Elbstein AG halte laut GSC als größter Einzelaktionär mehr als 37 Prozent. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel zwar leicht auf 3,05 Euro (zuvor: 3,10 Euro), erneuert aber das Rating "Kaufen".



