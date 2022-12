Henri Broen kündigt ein Uplisting der zurzeit im Freiverkehr gelisteten Aktien an. Geplant sei ein höheres Börsensegment wie der Prime Standard der Börse in Frankfurt, so das Unternehmen aus Eindhoven, das jüngst die Kuponzahlung für seine Unternehmensanleihe vorgenommen hat. Das Uplisting solle in einem Zeitraum von 12 bis 18 Monaten erfolgen, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...