DJ PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: Barkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital beschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta/22.12.2022/16:25) - - Volumen: Ausgabe von bis zu 1.001.668 Junge Aktien

- Bezugs- und Angebotspreis: EUR 12,-- je Junger Aktie

- Bezugsverhältnis: mit 9:2

- Bezugsfrist: voraussichtlich vom 5. Jänner 2023 bis zum 19. Jänner 2023 (einschließlich)

Barkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital

Der Vorstand der CLEEN Energy AG hat heute gemeinsam mit dem Aufsichtsrat den Beschluss gefasst, von der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 erteilten Ermächtigung Gebrauch zu machen und das Grundkapital von derzeit EUR 4.875.871,-- durch Ausgabe von bis zu 1.001.668 neu auszugebende auf Inhaber lautende Stückaktien ("Junge Aktien") mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,-- je Junger Aktie auf bis zu EUR 5.877.539,-- zu erhöhen. Die Ausgabe der Jungen Aktien soll unter Wahrung des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgen.

Die Jungen Aktien werden zu einem Bezugs- und Angebotspreis von EUR 12,-- je Junger Aktie ausgegeben. Das Bezugsverhältnis wurde mit 9:2 festgelegt.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 5. Jänner 2023 und endet voraussichtlich am 19. Jänner 2023. Jene Jungen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zu einem dem Bezugspreis entsprechenden Angebotspreis angeboten. Nach Abschluss der Privatplatzierung erfolgt die Festlegung der finalen Anzahl neuer Aktien, die im Rahmen der Barkapitalerhöhung ausgegeben werden. Valutatag wird voraussichtlich der 10. März 2023 sein.

Die Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts für das öffentliche Bezugsrechtsangebot in Österreich durch die FMA. Der nach Maßgabe der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 und des KMG 2019 erstellte EU-Wiederaufbauprospekt wird nach Billigung durch die FMA voraussichtlich ab dem 28. Dezember 2022 auf der Webseite der CLEEN Energy AG ( https://cleen-energy.com/ in der Rubrik "Investoren" in der Unterrubrik "Kapitalmaßnahmen - Kapitalerhöhung 2023") und am Sitz der CLEEN Energy AG in 3350 Haag, Höllriglstraße 8a, kostenlos erhältlich sein.

Vorbehaltlich der rechtzeitigen Zulassung startet der Handel mit den Jungen Aktien im Amtlichen Handel (standard market continuous) der Wiener Börse voraussichtlich am 10. März 2023.

Zusammenführung der ISINs der Gesellschaft

Wie von der Wiener Börse am 21. Dezember 2022 veröffentlicht, entfällt ab 23. Dezember 2022 die gesonderte Notiz unter der ISIN AT0000A2XL92. Ab diesem Tag werden sämtliche 4.875.871 ausgegebenen Aktien der CLEEN Energy AG unter der ISIN AT0000A1PY49 im Amtlichen Handel (standard market continuous) der Wiener Börse gehandelt.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung dient Informationszwecken. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der CLEEN Energy AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Südafrika, Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar.

Ein Angebot zum Bezug von Jungen Aktien der CLEEN Energy AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines von der FMA zu billigenden EU-Wideraufbauprospektes, welcher gemäß der Prospektverordnung und des KMG 2019 zu erstellen ist. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Billigung des Prospektes durch die FMA voraussichtlich am 28. Dezember 2022 erfolgen wird. Nach der Billigung des Prospektes durch die FMA wird dieser auf der Webseite der CLEEN Energy AG unter https://cleen-energy.com/ unter der Rubrik "Investoren" in der Unterrubrik "Kapitalmaßnahmen - Kapitalerhöhung 2023" und am Sitz der CLEEN Energy AG in 3350 Haag, Höllriglstraße 8a kostenlos zur Verfügung stehen. Das öffentliche Bezugsangebot wird auf Österreich beschränkt sein.

(Ende)

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Muntean Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie), AT0000A2XL92 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2022 10:25 ET (15:25 GMT)