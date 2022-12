EQS-Ad-hoc: Cardea Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe

Cardea Europe AG: Cardea Europe AG stellt Mittel für Zinszahlung für 7,25-%-Unternehmensanleihe bereit



22.12.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Cardea Europe AG stellt Mittel für Zinszahlung für 7,25-%-Unternehmensanleihe bereit 22. Dezember 2022 - Frankfurt. Die Cardea Europe AG teilt mit, dass die entsprechenden Finanzmittel für die am 08.12.2022 fälligen Zinszahlungen ihrer 7,25-%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2ZP5) (siehe Meldung vom 08.12.2022) an die ausführende Bank überwiesen wurden. Auf dieser Basis ist zu erwarten, dass die entsprechenden Zahlungen bis zum 23.12.2022 an die Anleihegläubiger erfolgen werden. Pressekontakt



edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Ralf Droz

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: rdroz@edicto.de Disclaimer Safe Harbor Erklärung.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Anleihe oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung, in der dies erforderlich ist, erlauben würden. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "annehmen" oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Solche Aussagen geben die Absichten, Ansichten oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der CARDEA EUROPE AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die CARDEA EUROPE AG und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft richtig zu sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind und in der Regel nicht von CARDEA EUROPE AG oder den mit CARDEA EUROPE AG gemeinsam handelnden Personen beeinflusst werden können. Es sollte bedacht werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Folgen wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder ausgedrückt sind.

