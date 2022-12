EQS-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

fox e-mobility AG lädt ein zur ordentlichen Hauptversammlung am 31. Januar 2023



22.12.2022 / 17:00 CET/CEST

München, 22. Dezember 2022. Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Herstellung, Vermarktung und Entwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, lädt zur Hauptversammlung ein. Diese wird am 31. Januar 2023 um 14.00 Uhr (MEZ) in München stattfinden.



Die Agenda umfasst unter anderem die Vorlage und Beschlussfassung über den Jahresabschluss nebst Lagebericht und Aufsichtsratsbericht, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Umstellung auf Namensaktien, die Reduzierung des bedingten Kapitals, die Schaffung eines bedingten Kapitals in Höhe von rund 7 Mio. Euro nebst entsprechender Satzungsänderung sowie die Wahl des Abschlussprüfers. Weitere Details können der veröffentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger sowie den Informationen auf der Website der Gesellschaft entnommen werden (https://fox-em.com/de/hauptversammlung/).



Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung und daher spätestens bis zum 24. Januar 2023, 24:00 Uhr (MEZ) zugehen.



Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Januar 2023: TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der fox e-mobility AG und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

TOP 4: Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien

TOP 5: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermöglichung von virtuellen Hauptversammlungen

TOP 6: Reduzierung des bedingten Kapitals 2021/II von EUR 7.188.000 auf EUR 2.070.000 und Verkürzung des Aktienoptionsplans

TOP 7: Beschlussfassung über Änderung und Ergänzung der von der Hauptversammlung am 17. Mai 2021 unter Tagesordnungspunkt 1 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf Options- und/ oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals 2023/I und entsprechende Satzungsänderung.

TOP 8: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und weiterer unterjähriger Finanzberichte Über fox e-mobility:

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Herstellung, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und insbesondere gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue MIA-Modellreihe soll bei den größten europäischen Auftragsfertigern in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.



Kontakt Investor Relations:

ir@fox-em.com



Pressekontakt:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Telefon +49 171-614 54 94

E-Mail w.glogauer@glogauer.de



Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 65

E-Mail fox@kirchhoff.de

