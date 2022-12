Nach der spektakulären Pleite der Kryptobörse FTX und seiner Verhaftung auf den Bahamas ist Gründer und Ex-CEO Sam Bankman-Fried am Mittwochabend in die USA ausgeliefert worden. Dort soll der 30-Jährige unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt werden. Zwei seiner engsten Vertrauten haben sich derweil bereits schuldig bekannt.Nachdem Bankman-Fried am 12. Dezember auf Bitten der US-Behörden an seinem Wohnsitz auf den Bahamas festgenommen worden ist, wurde es am Mittwoch nach New York überstellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...