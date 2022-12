Grüne Bitcoin-Produktion: HIVE Blockchain: Beständige Investitionen sichern technologische Spitzenposition

Anzeige / Werbung

HIVE ist Vorreiter in vielerlei Hinsicht: 1. Krypto-Miner, börsengehandelt in Kanada, USA und in Deutschland; 1. Produzent von Bitcoin + Ethereum; 1. Unternehmen, das mit 100% grüner Energie Krypto-Währungen produziert.



In wenigen Tagen geht das Dezemberquartal zu Ende. Es ist für HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) bereits das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres und war für das Unternehmen wieder eine sehr erfolgreiche Dreimonatsperiode. Nun HIVE ist bestrebt, auch das nächste Quartal, mit dem das laufende Geschäftsjahr beendet wird, erneut zu einem großen Erfolg zu machen.

Die vergangenen Tage brachten noch einmal eine deutliche Bestätigung des in den vergangenen Monaten erreichten Erfolgs, denn auf der Hauptversammlung bestätigten die Aktionäre alle vom HIVE-Management vorgelegten Beschlüsse. Damit wurde nicht nur der Kurs bestätigt, der in den letzten beiden Quartalen zu einem deutlichen Anstieg der Miningleistung geführt hat.



Auch die bereits beschlossene, aber noch nicht zu 100 Prozent umgesetzte Erweiterung, der Rechenleistung wird von den Aktionären sehr wohlwollend gesehen und breit unterstützt. Sie wird im neuen Jahr nicht nur fortgesetzt werden, sondern wird noch weiter ausgebaut.









HIVE Blockchain Technologies baut seine Technologieführerschaft aus

Dazu will HIVE Blockchain Technologies neue, energieeffiziente Bitmain S19j Pro Miner beschaffen. Das Ziel ist es dabei, die Miningkapazität des Unternehmens im neuen Jahr auf drei Exahash ansteigen zu lassen. Der Ausbau der ASIC-Flotte ist aber kein Selbstzweck, sondern die Einheiten werden auch in Zukunft nur dann beschafft, wenn ihr Kauf zu sehr günstigen Preisen erfolgen kann.



Innerhalb der Branche hat HIVE Blockchain Technologies derzeit eine der besten Energieeffizienzen. Diesen Wettbewerbsvorteil will sich das Unternehmen auf jeden Fall erhalten. Deshalb werden die neuen ASIC-Einheiten auch nicht um jeden Preis beschafft, sondern nur dann gekauft, wenn sichergestellt ist, das eine verbesserte Energieeffizienz erreicht werden kann.



Eine bessere Energieeffizienz in Joule pro Terahash (J/TH) senkt beim Bitcoin-Mining die pro Hash verbrauchte Energiemenge. Mit der Investition in Maschinen mit einem niedrigen Anschaffungspreis von US-Dollar pro TH ist HIVE Blockchain Technologies bemüht, eine bessere Cashflow-Rendite auf das investierte Kapital zu erzielen und gleichzeitig den Bitcoin-Breakeven-Produktionspreis seiner globalen Flotte weiter zu verbessern.



Neue Investitionen zur weiteren Leistungssteigerung

Konkret geschieht das durch den Kauf von 1.540 S19j Pro Minern. Sie arbeiten mit einer durchschnittlichen Hashrate von 104 TH/s und werden voraussichtlich über 159 PH/s produzieren. Ergänzt wird diese Aufrüstung durch den Kauf von 100 weiteren S19j Pro Minern mit einer durchschnittlichen Haschrate von 98 TH/s. Von ihnen wird erwartet, dass sie voraussichtlich mehr als neun PH/s produzieren werden.



HIVE Blockchain Technologies weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Aufstockung zusätzlich zu den Käufen von 1.930 S19j Pro Miner erfolgen wird, über die bereits kürzlich berichtet worden war, dass sie über 185 PH/s erzeugen werden. Insgesamt wird erwartet, dass die jüngsten strategischen Käufe von insgesamt 3.570 S19j Pro Minern über 355 PH/s an hocheffizienter Bitcoin-Mining-Hashrate bei einer Nenneffizienz von 29,5 J/TH erzeugen werden.



Mit diesen Investitionen stellt HIVE Blockchain Technologies sicher, dass das Unternehmen eine bessere Cashflow-Rendite auf das investierte Kapital erzielen und gleichzeitig den Bitcoin-Breakeven-Produktionspreis seiner globalen Flotte verbessern kann. HIVE geht derzeit davon aus, dass diese 9.370 Maschinen bis Ende Januar 2023 geliefert und in Produktion gebracht werden können.









Effizient, effizienter, HIVE Blockchain Technologies

Ein ganz wesentliches Detail der jüngsten Anschaffungen ist, dass HIVE die zusätzliche Rechenkapazität in den vorhandenen Gebäuden aufstellen und in Betrieb nehmen wird. Auch dies zeugt von der großen Effizienz, mit der bei HIVE Blockchain Technologies gearbeitet wird.



Für die investierten Anleger sind das sehr gute Nachrichten, denn in einer Branche, die derzeit aus vielen Richtungen unter Druck gerät, glänzt HIVE Blockchain Technologies nicht nur mit einer beständigen Ausweitung der eigenen Bitcoin-Miningkapazität, sondern auch mit einer Effizienz, von der viele seiner Mitbewerber derzeit nur träumen können.







