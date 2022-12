Der kalifornische Batterieentwickler QUANTUMSCAPE (QS) hat mit der Auslieferung von Prototypen an kooperierende Automobilkonzerne begonnen. Nun steht die Erprobung durch die Hersteller an. Nachdem dies bekannt wurde, kam die Aktie des Startups am 20. Dezember in eine Kursspitze (+ 12 %).



Das 2010 gegründete Unternehmen, an dem VW sich maßgeblich beteiligt hat, gelangte Ende November 2020 per SPAC-Fusion (mit Kensington Capital Acquisition) auf den Kurszettel. QS wurde damals vor Weihnachten an der Börse "gefeiert", genauer gesagt: in eine Kursspitze hineingetrieben.



QUANTUMSCAPE hat einen gewissen Pionierstatus. Feststoff-Batterien (Solid-State Batteries, SSB) für Elektrofahrzeuge sind vorteilhaft gegenüber der Lithium-Ionen-Technologie. Eine Spekulation darauf hat sich für viele Anleger nicht ausgezahlt.



Als möglicher Beginn einer Massenproduktion gilt das Jahr 2024. Wann von da aus die Gewinnzone erreicht werden kann, bleibt unklar.



Aktuell wird für QUANTUMSCAPE bei 5,49 $ (an der NYSE heute - 5,3 %) ein Börsenwert von 2,39 Mrd. $ angezeigt. Der Allzeit-Höchstkurs vor zwei Jahren lag 24-fach höher bei 132,73 $.



