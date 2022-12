Zu gute Konjunkturdaten aus den USA sorgen auch in Deutschland für eine Eintrübung der gestern noch vorweihnachtlich positiven Stimmung. Während das US-BIP fürs dritte Quartal höher ausfiel als erwartet, stieg die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe weniger schnell. Beide Daten deuten auf eine bessere Entwicklung der US-Wirtschaft hin, was wiederum neue Zins-Schritte der Fed unterstützt. Die Aktien-Indizes rutschen wieder. Wie gewonnen, so zerronnen: Die Kurserholung am Mittwoch ist nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...